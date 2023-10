Straße in Pausa bleibt länger halbseitig gesperrt

Wie der Verkehrsverbund Vogtland am Freitag angekündigt hat, gibt es baustellenbedingt Änderungen im Schulbusverkehr.

Die Bauarbeiten auf der Zeulenrodaer Straße in Pausa gehen in die Verlängerung. Laut Verkehrsverbund Vogtland bleibt die Straße an der Haltestelle Pausa/Warte nun bis voraussichtlich 24. November unter Ampelregelung halbseitig gesperrt. Deshalb kann die genannte Haltestelle nicht bedient werden. Am Wochenende fahren die Linien 41 und 42...