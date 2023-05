Straßenbau auf B 282 in Syrau beginnt

Am morgigen Donnerstag werden auf der B 282 in Syrau Straßenbauarbeiten beginnen, die sich über mehrere Etappen und Monate erstrecken werden. Auf rund 1,2 Kilometern Länge wird die Bundesstraße vom Ortseingang Syrau (aus Richtung Plauen) bis vor die Einmündung "An der Hohle" erneuert. Das Bauvorhaben umfasst neben dem Austausch der Straßenbeläge...