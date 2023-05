Straßenbau in Syrau: Bundesstraße im Sommer sechs Wochen voll gesperrt

Am 1. Juni sollen in Syrau auf der Bundesstraße Bauarbeiten beginnen. Kraftfahrer müssen sich in den Sommerferien auf weiträumige Umleitungen einstellen.

In Syrau wird ab 1. Juni die Fahrbahn der Bundesstraße (B 282) erneuert. Gebaut wird vom Ortseingang Syrau aus Richtung Plauen kommend bis vor den Abzweig An der Hohle. Auf insgesamt 1,2 Kilometer Länge werden im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die defekten Asphaltschichten und Straßenabläufe erneuert sowie die Rinnenplatten...