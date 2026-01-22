Straßenbau in Weischlitz: Firma bringt zu Ende, was sie begonnen hat

Zwischen Kemnitz und Grobau wurde 2025 ein Teil der Straßendecke erneuert. Dabei bleibt es nicht.

Die Erneuerung der Straßendecke auf der Verbindungsstraße Kemnitz-Grobau wird im Frühjahr 2026 fortgesetzt. Die Gemeinde Weischlitz hat ein Angebot der Firma Streicher angenommen, die Arbeiten zu denselben Konditionen wie 2025 fortzusetzen. Damals waren von der Gemeinde von den sanierungsbedürftigen 9000 Quadratmetern Straßenfläche...