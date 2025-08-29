Straßenneubau in Plauen: Rathaus verzichtet auf Klage

Plauen
Im Konflikt um den Neubau der Turnstraße in Plauen hat die Kommune die Baukosten allein aufbringen müssen. Der Bund wollte sich nicht beteiligen - was die Rathaus-Verantwortlichen nun akzeptieren.
Der Streit um die Aufteilung der Baukosten für die Anbindung der Turnstraße an die bestehende Hofer Straße wird nun doch kein gerichtliches Nachspiel haben. Wie Plauens Baubürgermeisterin Kerstin Wolf der „Freien Presse“ sagte, verzichtet die Kommune auf eine Klage gegen den Bund.
