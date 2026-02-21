Streit in Elsterberg um Hortbeiträge: Thüringer Nachbarkreis stellt Zahlungen ein

Plauen
Die Elsterberger Stadträte haben über die Hortbeiträge für Thüringer Grundschüler beraten. Vorerst wollen sie in den sauren Apfel beißen. Worum geht es konkret?
Als die Stadt Elsterberg von Thüringen nach Sachsen wechselte, wurde vertraglich geregelt, dass Kinder des Thüringer Randgebietes künftig weiter die Elsterberger Grundschule besuchen können. Konkret betrifft es die Greizer Ortsteile Cossengrün, Schönbach, Hohndorf, Gablau, Leiningen, Tremnitz und Pansdorf. Aktuell erlaubt Sachsen lediglich...
