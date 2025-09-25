Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Streitbarer Historiker, Oldie-Tanznacht und Mundart-Theater zum Saisonabschluss im Plauener Komturhof

Ilko-Sascha Kowalczuk liest im Plauener Komturhof.
Ilko-Sascha Kowalczuk liest im Plauener Komturhof.
Plauen
Streitbarer Historiker, Oldie-Tanznacht und Mundart-Theater zum Saisonabschluss im Plauener Komturhof
Redakteur
Von Michael Brandenburg
An diesem Freitag liest Ostalgie-Gegner Ilko-Sascha Kowalczuk im Konventgebäude aus seinem Buch „Freiheitsschock“. Am Samstag und Sonntag folgt leichtere Kost.

Plauen.

Mit drei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen geht an diesem Wochenende die Spielzeit 2025 im Konventgebäude des Komturhofes Plauen zu Ende.

Nachdem vor zwei Jahren der Literaturprofessor Dirk Oschmann mit seiner Streitschrift „Der Osten, eine westdeutsche Erfindung“ zu einer ausverkauften Lesung zu Gast war, wurde nun sein „Gegenspieler“ eingeladen. Der ebenso streitbare wie medial omnipräsente Ostberliner Historiker Ilko-Sascha Kowalzcuk liest am 26. September ab 19.30 Uhr aus seinem Buch „Freiheitsschock“, das sich diametral zur Verklärung der DDR-Diktatur und zu der daraus resultierenden „Ostalgie“ stellt. Er fordert von den Ostdeutschen, aufzuhören mit dem andauernden Jammern, attestiert ihnen – mit Blick auf die Wahlergebnisse im Osten – gar mangelndes Demokratieverständnis.

Am Samstag geht es im Komturhofgebäude weiter mit einer Oldie-Tanznacht. Mit Hits aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren will die vogtländische Band „Minimax“ die Gäste zum Tanzen bringen. Los geht es auch hier um 19.30 Uhr. Den Abschluss bildet am Sonntag, 15 Uhr, der alljährliche Auftritt des beliebten vogtländischen Mundart-Theaters „Kottengrüner Trämpele“, das heitere Sketche auf gut Vogtländisch zum Besten gibt.

Tickets gibt es in der Plauener Touristinformation, über die Website www.komturhof.de und an der Abendkasse. (mib)

