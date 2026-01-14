MENÜ
Stimmungsvoll: der Campus der Dualen Hochschule am Schloßhang in Plauen.
Stimmungsvoll: der Campus der Dualen Hochschule am Schloßhang in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Studium in Plauen: Hochschule öffnet am Donnerstag ihre Türen
Von Sabine Schott
Das gesamte Campusgelände auf dem Plauener Schlossberg ist beim Sächsischen Hochschulinformationstag offen für Neugierige.

Am Donnerstag lädt der Campus auf dem Plauener Schlossberg künftige Studierende der Dualen Hochschule zum Kennenzulernen ein. Von 9 bis 14.30 Uhr kann man sich über Themen rund ums Bewerben, zur Bafög-Förderung oder zum Wohnen und über anderes mehr informieren. Neben Mitarbeitern und Dozenten sind auch junge Frauen und Männer vor Ort, die...
