Syra-Freilegung in Plauen: Zwei Millionen Euro für 135 Meter

Die Rathaus-Verantwortlichen planen die nächsten Schritte zur Offenlegung des Syrabaches in der Plauener Innenstadt. Zuvor aber müssen noch Altlasten im Boden beseitigt werden.

Noch fließt die Syra in der Plauener Innenstadt unterirdisch in einem gemauerten Kanal in etwa vier Meter Tiefe. Doch das soll sich ändern: Das Gewässer soll in seinen natürlichen Bachlauf zurückverlegt werden, die Uferböschungen begrünt und somit Teil eines innerstädtischen Grünzuges werden.