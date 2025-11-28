Syrau weiht neuen Spielplatz ein: Fünf Meter hoher Drache wartet im Höhlenpark

Vor diesem Drache im Syrauer Höhlenpark muss keiner Angst haben: Er lädt zum Klettern und Spielen ein. Wie kam die fünf Meter hohe Attraktion bei der Einweihung des Spielplatzes an?

Groß und grün und stolz - so steht der neue Drache im Syrauer Höhlenpark. Höhlenchefin Manuela Schindler war am Freitag ebenso mächtig stolz, dass der Drachenspielplatz noch zum Saisonende eingeweiht werden konnte. Sie schnitt zur Einweihung das symbolische Band mit goldener Schleife feierlich durch, während die Syrauer Kinder jubelten. Sie...