MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kunstrasenplatz in Syrau ist neu.
Der Kunstrasenplatz in Syrau ist neu. Bild: Simone Zeh
Der Kunstrasenplatz in Syrau ist neu.
Der Kunstrasenplatz in Syrau ist neu. Bild: Simone Zeh
Plauen
Syrauer Sportler hoffen auf Geld vom Bund
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 300 Millionen Euro sollen bundesweit in die Sanierung von Sportstätten fließen. Die Gemeinde Rosenbach sowie ein ortsansässiger Verein wollen davon profitieren.

Der Gemeinderat Rosenbach hat sich für eine Unterstützung des Sportclubs Syrau entschlossen. Die Hilfe soll allerdings nicht finanzieller Natur sein. Es geht vielmehr darum, dem Verein unter die Arme zu greifen, um von einem bundesweiten Millionen-Förderpaket für Sportstätten zu profitieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
16:11 Uhr
4 min.
Plauener nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Orgnisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.
Steffen Bandt
16:25 Uhr
3 min.
Wasserturm Syrau wird zur Pension: Wann beginnt der Umbau?
Der Wasserturm in Syrau. Die Kuppel wird erneuert.
Der Syrauer Wasserturm steht vor einer großen Verwandlung. Die Gemeinde Rosenbach hat jetzt dem Bauantrag eines Investors grünes Licht gegeben.
Simone Zeh
11.12.2025
2 min.
Neuer Nutzungsvertrag für Turnhalle Syrau beschlossen
Die Turnhalle in der Schulstraße in Syrau.
Der Sportclub Syrau erhält von der Gemeinde einen neuen Nutzungsvertrag für die Turnhalle. Was sich ändert, und was der Verein künftig zahlt.
Simone Zeh
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
16:09 Uhr
3 min.
Neuer Glasfaseranschluss mit altem Router: So geht's
Kommt der Glasfaseranschluss, kann der alte Router (Bild) oft stehen bleiben, wenn er mit einem neuen Modem verbunden wird.
Wer einen Glasfaseranschluss bekommt, kann oft den alten Router problemlos weiter nutzen – in Kombination mit einem günstigen Glasfasermodem. Worauf Sie dabei achten müssen.
Mehr Artikel