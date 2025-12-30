Syrauer Sportler hoffen auf Geld vom Bund

Mehr als 300 Millionen Euro sollen bundesweit in die Sanierung von Sportstätten fließen. Die Gemeinde Rosenbach sowie ein ortsansässiger Verein wollen davon profitieren.

Der Gemeinderat Rosenbach hat sich für eine Unterstützung des Sportclubs Syrau entschlossen. Die Hilfe soll allerdings nicht finanzieller Natur sein. Es geht vielmehr darum, dem Verein unter die Arme zu greifen, um von einem bundesweiten Millionen-Förderpaket für Sportstätten zu profitieren. Der Gemeinderat Rosenbach hat sich für eine Unterstützung des Sportclubs Syrau entschlossen. Die Hilfe soll allerdings nicht finanzieller Natur sein. Es geht vielmehr darum, dem Verein unter die Arme zu greifen, um von einem bundesweiten Millionen-Förderpaket für Sportstätten zu profitieren.