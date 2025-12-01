Tägliche Gewinnchance: Plauen startet zum zehnten Mal einen Online-Adventskalender

Auf die Teilnehmer warten 24 Überraschungen. Hinter den Türchen verbergen sich attraktive Preise.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Online-Adventskalender des Dachverbandes Stadtmarketing Plauen. Er feiert ein besonderes Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal können sich die Plauenerinnen und Plauener auf 24 Überraschungen freuen. Hinter jedem Türchen steckt ein attraktiver Gewinn – darunter Eventtickets für unvergessliche Erlebnisse,...