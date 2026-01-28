Tag der Möglichkeiten: BSZ „Anne Frank“ öffnet Türen für Schüler und Eltern in Plauen und Falkenstein

Das Plauener Berufsschulzentrum „Anne Frank“ öffnet am Samstag für Neugierige die Pforten. Neben Informationen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten lockt auch ein ganz besonderer Wettbewerb.

Weit geöffnete Türen, echte Einblicke und jede Menge Orientierung: Am Samstag, dem 31. Januar, lädt das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft, Gesundheit, Ernährung und Forstwirtschaft „Anne Frank" Plauen von 9 bis 13 Uhr zum Tag Deiner Möglichkeiten ein. Unter dem Motto „Wir geben Orientierung – Go for it!" können sich Besucher...