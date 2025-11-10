Tag der offenen Tür im neuen Sportforum Vogtland: So kommen Interessenten an die limitierten Tickets

Am 22. November öffnet die Stadt Plauen die neue Dreifeldsporthalle für Besucher. Es gibt Führungen und mehr. Eine Anmeldung ist notwendig.

Die neue Plauener Dreifeldsporthalle kann am Samstag, 22. November, bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Interessenten sollten sich rasch anmelden. Um 10.15, 11.15 und 12.15 Uhr starten jeweils zwei Gruppen á maximal 30 Personen mit der Führung durch das Sportforum Vogtland. Bereits ab 10 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Steffen... Die neue Plauener Dreifeldsporthalle kann am Samstag, 22. November, bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Interessenten sollten sich rasch anmelden. Um 10.15, 11.15 und 12.15 Uhr starten jeweils zwei Gruppen á maximal 30 Personen mit der Führung durch das Sportforum Vogtland. Bereits ab 10 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Steffen...