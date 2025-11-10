Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Tag der offenen Tür im neuen Sportforum Vogtland: So kommen Interessenten an die limitierten Tickets

Das neue Sportforum Vogtland lädt zum Tag der offenen Tür ein.
Das neue Sportforum Vogtland lädt zum Tag der offenen Tür ein.
Plauen
Tag der offenen Tür im neuen Sportforum Vogtland: So kommen Interessenten an die limitierten Tickets
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Am 22. November öffnet die Stadt Plauen die neue Dreifeldsporthalle für Besucher. Es gibt Führungen und mehr. Eine Anmeldung ist notwendig.

Die neue Plauener Dreifeldsporthalle kann am Samstag, 22. November, bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Interessenten sollten sich rasch anmelden. Um 10.15, 11.15 und 12.15 Uhr starten jeweils zwei Gruppen á maximal 30 Personen mit der Führung durch das Sportforum Vogtland. Bereits ab 10 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Steffen...
