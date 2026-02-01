MENÜ
  • Tag der Sachsen 2027: Plauens Oberbürgermeister übernimmt am Montag den Staffelstab

Sebnitzer Blumen werden von Plauener Spitze abgelöst. 2027 findet der Tag der Sachsen in Plauen statt.
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sebnitzer Blumen werden von Plauener Spitze abgelöst. 2027 findet der Tag der Sachsen in Plauen statt.
Sebnitzer Blumen werden von Plauener Spitze abgelöst. 2027 findet der Tag der Sachsen in Plauen statt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Plauen
Tag der Sachsen 2027: Plauens Oberbürgermeister übernimmt am Montag den Staffelstab
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Knapp anderthalb Jahre bleiben Zeit, um Sachsens größtes Volksfest 2027 vorzubereiten. Am Montag fällt der offizielle Startschuss.

Nun wird es ernst: Am Montag bekommt Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) den Staffelstab als Ausrichterstadt des 31. Tages der Sachsen 2027 überreicht. Dazu wird neben dem Sebnitzer Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (parteilos) als Ausrichter des jüngsten Festes auch Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU) in Plauen erwartet....
