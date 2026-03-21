Talente aus dem Vogtland erobern sich Plätze beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Amalia Solovyeva und ein Blechbläserensemble aus Plauen treten beim Bundeswettbewerb an. Doch wer erreichte die volle Punktzahl?

Sechs Schülerinnen und Schüler des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ in Plauen haben sich für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert, wurde mitgeteilt. Das Recht, das musikalische Können auf Bundesebene des Ausscheids zu messen, haben die jungen Musikerinnen und Musiker unlängst beim Landeswettbewerb in Zwickau...