Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Talsperre Pöhl: Campingplatz Gunzenberg soll 2026 noch attraktiver in die neue Saison starten

Das Mehrzweckgebäude auf dem Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl soll modernisiert werden.
Das Mehrzweckgebäude auf dem Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl soll modernisiert werden.
Plauen
Talsperre Pöhl: Campingplatz Gunzenberg soll 2026 noch attraktiver in die neue Saison starten
Von Bernd Jubelt
Noch in diesem Herbst sollen Modernisierungsarbeiten starten. Unter anderem wird die Campingküche runderneuert. Doch was wird aus der verwaisten Camper-Gaststätte nebenan?

Auf dem Pöhler Campingplatz Gunzenberg sollen noch in diesem Jahr Handwerker anrücken. Das dortige Mehrzweckgebäude, ein zentraler Anlaufpunkt für Touristen und Dauercamper, soll nach Saisonende modernisiert werden. Dafür hat der Talsperrenzweckverband am Montag grünes Licht gegeben. Geplante Kosten: 400.000 Euro.
