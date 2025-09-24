Talsperre Pöhl: Campingplatz Gunzenberg soll 2026 noch attraktiver in die neue Saison starten

Plauen
Noch in diesem Herbst sollen Modernisierungsarbeiten starten. Unter anderem wird die Campingküche runderneuert. Doch was wird aus der verwaisten Camper-Gaststätte nebenan?
Auf dem Pöhler Campingplatz Gunzenberg sollen noch in diesem Jahr Handwerker anrücken. Das dortige Mehrzweckgebäude, ein zentraler Anlaufpunkt für Touristen und Dauercamper, soll nach Saisonende modernisiert werden. Dafür hat der Talsperrenzweckverband am Montag grünes Licht gegeben. Geplante Kosten: 400.000 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.