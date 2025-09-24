Talsperre Pöhl: Campingplatz Gunzenberg soll 2026 noch attraktiver in die neue Saison starten

Noch in diesem Herbst sollen Modernisierungsarbeiten starten. Unter anderem wird die Campingküche runderneuert. Doch was wird aus der verwaisten Camper-Gaststätte nebenan?

Auf dem Pöhler Campingplatz Gunzenberg sollen noch in diesem Jahr Handwerker anrücken. Das dortige Mehrzweckgebäude, ein zentraler Anlaufpunkt für Touristen und Dauercamper, soll nach Saisonende modernisiert werden. Dafür hat der Talsperrenzweckverband am Montag grünes Licht gegeben. Geplante Kosten: 400.000 Euro. Auf dem Pöhler Campingplatz Gunzenberg sollen noch in diesem Jahr Handwerker anrücken. Das dortige Mehrzweckgebäude, ein zentraler Anlaufpunkt für Touristen und Dauercamper, soll nach Saisonende modernisiert werden. Dafür hat der Talsperrenzweckverband am Montag grünes Licht gegeben. Geplante Kosten: 400.000 Euro.