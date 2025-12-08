Talsperre Pöhl: Welche Camper 2026 tiefer in die Tasche greifen müssen

Trotz langer Schlechtwetterphasen zog es auch im vergangenen Sommer zahlreich Gäste an die Pöhl. Mit steigenden Unterhaltungskosten werden auch die Camper zur Kasse gebeten. Für wen sich die Gebühren in der kommenden Saison ändern.

Viel zu nass, trüb und wechselhaft – so bleibt der Sommer 2025 den meisten in Erinnerung. Vom geplanten Camping-Urlaub an der Talsperre Pöhl hat das aber nur die wenigsten abgehalten. Wider Erwarten wurde die 40.000-Marke bei den Übernachtungszahlen erneut erreicht. „40.562 waren es ganz genau“, so Elisabeth Blüml-Fuchs,... Viel zu nass, trüb und wechselhaft – so bleibt der Sommer 2025 den meisten in Erinnerung. Vom geplanten Camping-Urlaub an der Talsperre Pöhl hat das aber nur die wenigsten abgehalten. Wider Erwarten wurde die 40.000-Marke bei den Übernachtungszahlen erneut erreicht. „40.562 waren es ganz genau“, so Elisabeth Blüml-Fuchs,...