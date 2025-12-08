Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Talsperre Pöhl: Welche Camper 2026 tiefer in die Tasche greifen müssen

Die Parzellen der Dauercamper sind beliebt. Jetzt zieht der Zweckverband die Preise an.
Plauen
Talsperre Pöhl: Welche Camper 2026 tiefer in die Tasche greifen müssen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz langer Schlechtwetterphasen zog es auch im vergangenen Sommer zahlreich Gäste an die Pöhl. Mit steigenden Unterhaltungskosten werden auch die Camper zur Kasse gebeten. Für wen sich die Gebühren in der kommenden Saison ändern.

Viel zu nass, trüb und wechselhaft – so bleibt der Sommer 2025 den meisten in Erinnerung. Vom geplanten Camping-Urlaub an der Talsperre Pöhl hat das aber nur die wenigsten abgehalten. Wider Erwarten wurde die 40.000-Marke bei den Übernachtungszahlen erneut erreicht. „40.562 waren es ganz genau“, so Elisabeth Blüml-Fuchs,...
