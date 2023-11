„Tanz in den Herbst“ mit Trio Royal im Plauener Malzhaus

Die Generation 50 plus schwingt am Samstag das Tanzbein in der Malzhaus-Galerie.

Im Plauener Malzhaus kann am Samstag ab 19 Uhr zur Musik der Worpsweder Band Trio Royal kräftig das Tanzbein geschwungen werden. Dann heißt es wieder: „Tanz in den Herbst". Die Veranstaltung richtet sich an die Generation 50 plus und soll die Gemeinschaft und das Miteinander pflegen. Heiße Bongobeats und deutsche Texte, die oft spontan aus...