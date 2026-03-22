Tanzbegeisterte strömen zu Stereoact in die Plauener Festhalle

Die DJ aus dem Erzgebirge haben in Plauen ordentlich eingeheizt. Der Abend voller Beats und Bewegung zeigt: Die Festhalle bleibt „tanzbar“.

Alles, was sie wollen, ist: Tanzen. Auch nach dem Ende der „Tanzbar“-Veranstaltungsreihe in der Plauener Festhalle hat das Publikum vom Tanzen noch lange nicht genug. So herrschte vor dem Veranstaltungstempel am Samstag bereits ab 20 Uhr großer Andrang – hatten sich doch keine geringeren als Stereoact („Die immer lacht“) angesagt. Die...