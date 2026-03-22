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Stereoact in Action.
Stereoact in Action. Foto: Ellen Liebner
Lena Marie Engel heizt ein.
Lena Marie Engel heizt ein. Foto: Ellen Liebner
Stereoact in Action.
Stereoact in Action. Foto: Ellen Liebner
Lena Marie Engel heizt ein.
Lena Marie Engel heizt ein. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Tanzbegeisterte strömen zu Stereoact in die Plauener Festhalle
Von Ellen Liebner
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Die DJ aus dem Erzgebirge haben in Plauen ordentlich eingeheizt. Der Abend voller Beats und Bewegung zeigt: Die Festhalle bleibt „tanzbar“.

Alles, was sie wollen, ist: Tanzen. Auch nach dem Ende der „Tanzbar“-Veranstaltungsreihe in der Plauener Festhalle hat das Publikum vom Tanzen noch lange nicht genug. So herrschte vor dem Veranstaltungstempel am Samstag bereits ab 20 Uhr großer Andrang – hatten sich doch keine geringeren als Stereoact („Die immer lacht“) angesagt. Die...
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