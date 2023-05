Tanztee für Senioren erlebt Neuauflage

Plauen.

Darauf können sich Senioren freuen: Am heutigen Mittwoch erwartet sie bei einer Neuauflage des Tanztees im Plauener Malzhaus ein Nachmittag voller Tanzen zu Livemusik. Als musikalischer Begleiter ist Ralf Schuster von Elektronix mit an Bord und sorgt für eine unvergessliche Atmosphäre. In den Tanzpausen können sich die Besucher mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien verwöhnen lassen. Los geht es 14 Uhr, getanzt werden kann bis 17 Uhr. Wer dabei sein möchte, kommt einfach vorbei. Karten können unter der Rufnummer 03741 153232 reserviert werden. (bju)