MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Tatverdächtige in Plauen geschnappt: Polizei stellt Einbruchswerkzeug sicher

Die Polizei ertappte in Plauen zwei des Einbruchs Verdächtige.
Die Polizei ertappte in Plauen zwei des Einbruchs Verdächtige. Bild: Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei ertappte in Plauen zwei des Einbruchs Verdächtige.
Die Polizei ertappte in Plauen zwei des Einbruchs Verdächtige. Bild: Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
Plauen
Tatverdächtige in Plauen geschnappt: Polizei stellt Einbruchswerkzeug sicher
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anwohner der Stöckigter Straße erleben ein Déjà-vu: Wieder ein Einbruch in einem leerstehenden Haus.

Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Stöckigter Straße in Plauen ist in der Nacht zum Mittwoch, 28. Januar, Ziel eines Einbruchs geworden. Die Polizei berichtet, dass es nicht der erste Vorfall an diesem Haus war. Ein Zeuge hatte den Einbruch gemeldet. Die Beamten eilten daraufhin zum Tatort. Zwei Tatverdächtige, 20 und 37 Jahre alt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
08.01.2026
1 min.
Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Plauen: Polizei nimmt 54-Jährigen fest
Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus meldet die Polizei aus Plauen.
5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in ein Gebäude am Zwoschwitzer Weg.
Tino Beyer
19.01.2026
1 min.
E-Bike aus Keller in Plauen gestohlen
Einbrecher sind in einen Keller in Plauen eingedrungen.
Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1600 Euro. Worum die Polizei nun bittet.
Lutz Kirchner
16:00 Uhr
3 min.
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel