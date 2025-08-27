Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Terrorgefahr in Plauen: Hetze, Hass und Verschwörung wegen eines funktionierenden Sicherheitsapparats? Das ergibt keinen Sinn

Beim Polizeieinsatz am Montag in Plauen ist womöglich Terror verhindert worden.
Beim Polizeieinsatz am Montag in Plauen ist womöglich Terror verhindert worden. Bild: Ellen Liebner
Meinung
Plauen
Terrorgefahr in Plauen: Hetze, Hass und Verschwörung wegen eines funktionierenden Sicherheitsapparats? Das ergibt keinen Sinn
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Behörden funktionieren. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft keine Informationen zum minderjährigen Tatverdächtigen genannt hat. Auch wenn das zu Hetze und Verschwörungen im Internet führt. Ein Kommentar.

Trotz Kommentaren von selbsterklärten Experten in diversen Plauener Facebook-Gruppen: Der sächsische Sicherheitsapparat hat gezeigt, dass er funktioniert. Ein Minderjähriger wurde in seiner mutmaßlichen Radikalisierung von den Behörden ernst genommen und sein Aufenthaltsort durchsucht – bevor etwas passierte.
