Der Tesla kam von der Reichenbacher Straße ab und landete im Gleisbett.
Der Tesla kam von der Reichenbacher Straße ab und landete im Gleisbett. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Tesla landet in Plauen im Gleisbett
Redakteur
Von Swen Uhlig
Ein Unfall auf der Reichenbacher Straße hat am Samstag für eine Stunde den Straßenbahnverkehr in Richtung Reusa blockiert.

Ein Verkehrsunfall in Plauen hat am Samstagvormittag den Straßenbahnverkehr nach Reusa blockiert. Gegen 10.39 Uhr war ein Tesla-Fahrer auf der Reichenbacher Straße unterwegs, als er nahe dem Helios Klinikum aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug landete im Gleisbett der Straßenbahn. Für die Dauer der...
