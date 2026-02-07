Tesla landet in Plauen im Gleisbett

Ein Unfall auf der Reichenbacher Straße hat am Samstag für eine Stunde den Straßenbahnverkehr in Richtung Reusa blockiert.

Ein Verkehrsunfall in Plauen hat am Samstagvormittag den Straßenbahnverkehr nach Reusa blockiert. Gegen 10.39 Uhr war ein Tesla-Fahrer auf der Reichenbacher Straße unterwegs, als er nahe dem Helios Klinikum aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug landete im Gleisbett der Straßenbahn. Für die Dauer der...