Teure Messgeräte in Syrau gestohlen

Aus einer Werkstatt und einem Lager sind hochwertige Werkzeuge verschwunden. Worauf die Polizei bei der Tätersuche hofft.

Einbrechern ist in Syrau Beute von erheblichem Wert in die Hände gefallen. Das berichtete die Polizei. In der Zeit von Donnerstag, 8. Mai, bis Montag, 12. Mai, haben unbekannte Täter auf einem Firmengelände am Kaffeesteig in dem Rosenbacher Ortsteil hochwertiges Spezialwerkzeug gestohlen. Laut der Schilderung der Polizei handelt es sich um zwei...