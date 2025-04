Theater in Plauen öffnet „Claras musikalisches Café“

Unter dem Titel „Tulpen aus Amsterdam“ unternehmen die Mezzosopranistin Joanna Jaworowska und Gastgeber Marcus Sandmann eine klingende Reise.

Eine klingende Reise durch Europa ist am Donnerstag, 3. April, im Vogtlandtheater möglich. Unter „Tulpen aus Amsterdam“ lädt Gastgeber Marcus Sandmann um 18 Uhr in „Claras musikalisches Café“ ein. Die Reise beginnt in Paris, führt musikalisch durch Spanien und Italien. Sandmann geleitet die Zuhörer durch Städte wie St. Petersburg,...