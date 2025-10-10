Theater Plauen-Zwickau trauert um Schauspieler Egbert Soutschek

Plauen
Das ehemalige Ensemblemitglied wurde nur 62 Jahre alt.
Das Theater Plauen-Zwickau trauert um sein früheres Ensemblemitglied Egbert Soutschek. Der Schauspieler verstarb am Dienstag, 7. Oktober, nach langer Krankheit in Berlin, heißt es in einem Nachruf des Theaters. Soutschek wurde nur 62 Jahre alt. Der gebürtige Bayer war bis 2009 am hiesigen Theater engagiert. In Erinnerung sind seine Auftritte...
