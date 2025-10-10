Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schauspieler Egbert Soutschek ist jetzt mit 62 Jahren gestorben.
Schauspieler Egbert Soutschek ist jetzt mit 62 Jahren gestorben. Bild: Peter Awtukowitsch
Schauspieler Egbert Soutschek ist jetzt mit 62 Jahren gestorben.
Schauspieler Egbert Soutschek ist jetzt mit 62 Jahren gestorben. Bild: Peter Awtukowitsch
Plauen
Theater Plauen-Zwickau trauert um Schauspieler Egbert Soutschek
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das ehemalige Ensemblemitglied wurde nur 62 Jahre alt.

Das Theater Plauen-Zwickau trauert um sein früheres Ensemblemitglied Egbert Soutschek. Der Schauspieler verstarb am Dienstag, 7. Oktober, nach langer Krankheit in Berlin, heißt es in einem Nachruf des Theaters. Soutschek wurde nur 62 Jahre alt. Der gebürtige Bayer war bis 2009 am hiesigen Theater engagiert. In Erinnerung sind seine Auftritte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
09.10.2025
2 min.
Beliebt als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau: Egbert Soutschek ist tot
Egbert Soutschek als Buddy Holly am Theater Plauen-Zwickau.
Mit unverkennbarem Timbre und Charme begeisterte er das Publikum in Plauen und Zwickau. Von 1999 bis 2009 war der Schauspieler hier in vielen Rollen zu sehen.
Maurice Querner
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
14:00 Uhr
4 min.
Streichkonzert: Diese Sparmaßnahmen planen Plauen und Zwickau am Theater
Das Theater Plauen-Zwickau ist in wirtschaftliche Schieflage geraten, braucht höhere Zuschüsse. Plauen und Zwickau setzen jetzt den Rotstift an.
Die Stadt Zwickau hat nun ihre Forderungen ans finanziell angeschlagene Theater vorgelegt: Personalabbau, Lohnverzicht und die Streichung von 76 Veranstaltungen pro Jahr. Ist das die Rettung oder der erste Sargnagel?
Michael Stellner
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel