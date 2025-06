Theaterfreunde aus Plauen und Zwickau fordern von den Städten mehr Einsatz für Erhalt ihrer Häuser: „Wir müssen laut werden“

24.669 online gesammelte Unterschriften sollen den Verhandlungen zur Zukunft des Theaters Plauen-Zwickau Rückenwind verleihen. Doch bei der öffentlichen Übergabe kommt es zum Disput zwischen Fördervereinschef Grimm und Plauens OB Zenner.

Der Rahmen war feierlich und dem Anlass angemessen: Im Sektempfangszimmer des historischen Plauener Rathauses haben am Donnerstagmittag die beiden Fördervereine des Theaters Plauen-Zwickau Listen mit 24.669 Unterschriften an Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) übergeben. Die Unterzeichner einer am 4. Dezember 2024 gestarteten Online-Petition...