Thema Heizen auf der Vogtland-Bau: „Die Leute wissen, dass es das Fördergeld nicht ewig gibt“

Das Publikums-Interesse an dem Branchen-Treff in der Festhalle Plauen ist ungebrochen - ein Besuch am Tag eins der Messe.

Trotz aller Hürden mit hohen Baupreisen und Co oder dem Hickhack in Sachen Gebäudeenergiegesetz: Als die Vogtland-Bau in Plauen am Samstag ihre Tore zu Tag eins öffnete, füllte sich die Festhalle im Nu. „Der Besuch lässt sich wie in den Vorjahren gut an. Gebaut und modernisiert wird halt immer. Egal, wie die Großwetterlage ist. Das... Trotz aller Hürden mit hohen Baupreisen und Co oder dem Hickhack in Sachen Gebäudeenergiegesetz: Als die Vogtland-Bau in Plauen am Samstag ihre Tore zu Tag eins öffnete, füllte sich die Festhalle im Nu. „Der Besuch lässt sich wie in den Vorjahren gut an. Gebaut und modernisiert wird halt immer. Egal, wie die Großwetterlage ist. Das...