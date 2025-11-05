Theuma: Forstvertrag besteht weiter

Der Theumaer Gemeinderat hat der bestehenden Vereinbarung über den forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald einstimmig zugestimmt.

Mit knapp fünf Hektar Waldfläche besitzt die Gemeinde Theuma wenig Körperschaftswald. Noch dazu handelt es sich um Splitterflächen etwa am Streuberg und im Bergener Kessel. Trotzdem bedarf es einer Abstimmung über den vom Staatsbetrieb Sachsenforst und speziell dem Forstbezirk Plauen übernommenen forstlichen Revierdienst. Die bestehende...