Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Theuma verfügt als Kommune lediglich über knapp fünf Hektar Waldfläche.
Theuma verfügt als Kommune lediglich über knapp fünf Hektar Waldfläche. Bild: Sylvia Dienel
Theuma verfügt als Kommune lediglich über knapp fünf Hektar Waldfläche.
Theuma verfügt als Kommune lediglich über knapp fünf Hektar Waldfläche. Bild: Sylvia Dienel
Plauen
Theuma: Forstvertrag besteht weiter
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Theumaer Gemeinderat hat der bestehenden Vereinbarung über den forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald einstimmig zugestimmt.

Mit knapp fünf Hektar Waldfläche besitzt die Gemeinde Theuma wenig Körperschaftswald. Noch dazu handelt es sich um Splitterflächen etwa am Streuberg und im Bergener Kessel. Trotzdem bedarf es einer Abstimmung über den vom Staatsbetrieb Sachsenforst und speziell dem Forstbezirk Plauen übernommenen forstlichen Revierdienst. Die bestehende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Streit um Nachlass eines Theumaer Originals: Warum der Gemeinderat das Vermächtnis von Bernd Winkelmann ablehnt
Eines der schönsten Häuser in Theuma: Das Ehepaar Winkelmann hatte über Jahrzehnte viel Arbeit in die Sanierung und Erweiterung des Fachwerk-Schmuckstücks gesteckt.
Der 2024 verstorbene Theumaer Ortschronist Bernd Winkelmann hat in seinem Testament verfügt, sein Grundstück samt Wohnhaus an die Gemeinde zu übergeben. Doch daraus wird nichts. Und das hat mehr als einen Grund.
Sylvia Dienel
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
15:46 Uhr
2 min.
Theuma erhält Spende für Feuerwehrdepot
Feuerwehr und Gemeinde hoffen, dass am alten Feuerwehr-Standort bald die Lichter ausgehen können.
In der Gemeinde soll bald ein zeitgemäßes, gut 1,6 Millionen Euro teures Gerätehaus das alte ablösen. Zuweisungen aus dem Ort sind willkommene Tropfen auf den heißen Stein.
Sylvia Dienel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
Mehr Artikel