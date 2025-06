Tocotronic im Plauener Malzhaus: „Eine Schande, dass wir noch nie hier waren“

Sie waren das Sommer-Highlight im Malzhaus: Tocotronic spielten nicht nur zum ersten Mal in Plauen, sondern vermutlich auch das kleinste Konzert ihrer aktuellen Tour „Golden Years“.

Auch in mehr als 30 Jahren gemeinsamer Bandgeschichte gibt es noch immer erste Male: Den Beweis dafür erbrachte die Rockband Tocotronic am Samstagabend mit einem Open-Air am Malzhaus - ihrem allerersten Konzert in Plauen.