Tocotronic, Museumsnacht, Architektur-Tag: Die Vogtland-Tipps zum Wochenende

Viele Angebote locken am letzten Juni-Wochenende in der Region. Ein großes Klassik-Open Air in Bad Elster und das Jubiläum „800 Jahre Taltitz“ mit dem Vogtländischen Schalmeienspektakel gehören dazu.

Museumsnacht:Zur 18. Auflage am Freitag kommen Genießer von Kunst und Kultur von 18 bis 1 Uhr auf ihre Kosten - an 19 Orten in Plauen. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk am Vogtlandmuseum über Märchenhaftes im Atelier von Künstler Thomas Beurich, von Livemusik vielerorts bis zu Turmtouren auf Johanniskirche und Rathaus. Eintrittsbändchen...