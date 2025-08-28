Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag im Vogtland.
Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag im Vogtland. Bild: Patrick Seeger/dpa
Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag im Vogtland.
Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag im Vogtland. Bild: Patrick Seeger/dpa
Plauen
Tödlicher Unfall im Vogtland: 24-Jähriger prallt gegen Baum
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall passierte in der Nacht zum Donnerstag zwischen Rodersdorf und Kloschwitz.

Tragischer Unfall im Vogtland: Zwischen Rodersdorf und Kloschwitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Kurz nach 1 Uhr war er mit seinem VW auf der Hauptstraße von Rodersdorf kommend in Richtung Kloschwitz unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Rodersdorf kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
21.08.2025
2 min.
Tödlicher Unfall in Crimmitschau am Mittwochabend: Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle
Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochabend im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain ereignet.
Die Unfallstelle befindet sich zwischen Dennheritz und Lauenhain. Der 58-jährige Honda-Fahrer kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20.08.2025
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel