Tödlicher Unfall im Vogtland: 24-Jähriger prallt gegen Baum

Plauen
Der Unfall passierte in der Nacht zum Donnerstag zwischen Rodersdorf und Kloschwitz.
Tragischer Unfall im Vogtland: Zwischen Rodersdorf und Kloschwitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Kurz nach 1 Uhr war er mit seinem VW auf der Hauptstraße von Rodersdorf kommend in Richtung Kloschwitz unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Rodersdorf kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.