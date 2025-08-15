Tote Person nach Wohnungsbrand im Vogtland aufgefunden: Polizei ermittelt

Nach einem Wohnungsbrand ist eine leblose Person aufgefunden worden. Was bekannt ist.

Am Donnerstagabend ist es laut Polizei zu einem Wohnungsbrand am Rasweg in Elsterberg gekommen. Einsatzkräfte fanden in den Räumen eine leblose Person. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um die 76-jährige Bewohnerin handeln. Ihre Identität habe bisher jedoch nicht zweifelsfrei bestätigt werden können, sagt eine Polizeisprecherin.