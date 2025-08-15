Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tote Person nach Wohnungsbrand im Vogtland aufgefunden: Polizei ermittelt

Plauen
Tote Person nach Wohnungsbrand im Vogtland aufgefunden: Polizei ermittelt
Von Jonas Patzwaldt
Nach einem Wohnungsbrand ist eine leblose Person aufgefunden worden. Was bekannt ist.

Am Donnerstagabend ist es laut Polizei zu einem Wohnungsbrand am Rasweg in Elsterberg gekommen. Einsatzkräfte fanden in den Räumen eine leblose Person. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um die 76-jährige Bewohnerin handeln. Ihre Identität habe bisher jedoch nicht zweifelsfrei bestätigt werden können, sagt eine Polizeisprecherin.
