Tourismusverband im Vogtland startet mit gleich drei Präsentationen in die neue Messesaison

Plauen
Zu Jahresbeginn stehen überregional gleich drei Reisemessen mit vogtländischer Beteiligung an. Zudem werden vogtländische Qualitätswanderwege ausgezeichnet.
Der Tourismusverband Vogtland (TVV) startet mit einem umfangreichen Messeprogramm ins neue Reisejahr. Zum Auftakt präsentiert sich das Vogtland auf gleich drei bedeutenden Publikumsmessen in Deutschland.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.