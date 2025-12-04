Traditionsverein der Plauener Straßenbahn lädt zur Mitfahrt im historischen Zug ein

Plauen
Gotha-Wagen rollen zum Advent durch die Stadt. Was dabei möglich ist.
Der Traditionsverein der Plauener Straßenbahn bietet an den verkaufsoffenen Sonntagen, 7. und 21. Dezember, Sonderfahrten mit dem festlich geschmückten Gotha-Zug an. Die erste Abfahrt des historischen Straßenbahn-Zuges erfolgt jeweils um 13.25 Uhr am Tunnel in Richtung Neundorf. Weitere Abfahrtszeiten sind dem in der Stadt ausliegenden Flyer zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.