Traktor brennt im Vogtland aus: Das ist der Grund

Am Samstagfrüh wurde das Fahrzeug auf einem Gelände der Agrargenossenschaft Rodau völlig zerstört. Wie hoch der Sachschaden ausfällt.

In der vogtländischen Gemeinde Rosenbach ist am Samstagfrüh ein Traktor vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei informierte, fing das Fahrzeug gegen 7.20 Uhr im Bereich des Motorraums Feuer. Der Traktor der Marke New Holland stand auf der Freifläche der Agrargenossenschaft Rodau am Stelzenweg in Rodau. Nach dem aktuellen Stand der...