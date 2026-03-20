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Ein Transporter ist in Fröbersgrün von der Straße abgekommen.
Ein Transporter ist in Fröbersgrün von der Straße abgekommen. Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Ein Transporter ist in Fröbersgrün von der Straße abgekommen.
Ein Transporter ist in Fröbersgrün von der Straße abgekommen. Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
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Transporter kracht in Fröbersgrün durch einen Zaun
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Ein 64-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Transporter. Der Unfall war teuer, doch es gab keine Verletzten.

Ein 64-jähriger Transporter-Fahrer ist am Donnerstag, 19. März, in Fröbersgrün, einem Ortsteil von Rosenbach, mit seinem Toyota verunglückt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Schaden fiel vergleichsweise hoch aus. Das berichtete die Polizei. Die Beamten schilderten zum Hergang, dass der Transporter gegen 7.45 Uhr auf der Ortsstraße aus...
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