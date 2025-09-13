Tribünen der neuen Plauener XXL-Sporthalle sollen Namen bekommen: Nicht jeder findet die vier Vorschläge akzeptabel

Darum, wie die Tribünen im Sportforum Vogtland heißen sollen, ist im städtischen Kultur- und Sportausschuss eine Debatte entbrannt: Welche Argumente Bürgermeister Kämpf für die Vorschläge hat.

In der Sportlandschaft ist es Usus, dass Tribünen großer Hallen einen individuellen Namen bekommen, etwa von Persönlichkeiten oder von Sponsoren. So will die Stadtverwaltung auch bei den vier Zuschauerrängen des erst im August eröffneten Sportforums Vogtland am Lessing-Gymnasium verfahren. Im jüngsten Kultur- und Sportausschuss präsentierte...