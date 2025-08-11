Trickbetrug: Vermeintlicher Krankenpfleger zockt mit rührseliger Geschichte Rentnerin im Vogtland ab

Ein Mann gibt sich im Vogtland als Krankenpfleger aus, spricht ältere Menschen auf der Straße an, appelliert an ihr Mitgefühl und verschwindet mit Bargeld. Weshalb die Polizei nach ihm fahndet.

Die Polizei in Ostthüringen sucht nach einem Trickbetrüger, der auch im Vogtlandkreis sein Unwesen treiben könnte. Der Mann hatte jüngst in Greiz eine 80 Jahre alte Frau angesprochen und sich als ehemaliger Pfleger ihres Mannes im Krankenhaus ausgegeben. Da ihr Mann tatsächlich vor einem Jahr im Krankenhaus gewesen war, glaubte die Frau ihm.... Die Polizei in Ostthüringen sucht nach einem Trickbetrüger, der auch im Vogtlandkreis sein Unwesen treiben könnte. Der Mann hatte jüngst in Greiz eine 80 Jahre alte Frau angesprochen und sich als ehemaliger Pfleger ihres Mannes im Krankenhaus ausgegeben. Da ihr Mann tatsächlich vor einem Jahr im Krankenhaus gewesen war, glaubte die Frau ihm....