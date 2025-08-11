Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Trickbetrug: Vermeintlicher Krankenpfleger zockt mit rührseliger Geschichte Rentnerin im Vogtland ab

Ein falscher Krankenpfleger hat mit einer rührseligen Geschichte Rentner im Vogtland abgezockt.
Ein falscher Krankenpfleger hat mit einer rührseligen Geschichte Rentner im Vogtland abgezockt. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Ein falscher Krankenpfleger hat mit einer rührseligen Geschichte Rentner im Vogtland abgezockt.
Ein falscher Krankenpfleger hat mit einer rührseligen Geschichte Rentner im Vogtland abgezockt. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Plauen
Trickbetrug: Vermeintlicher Krankenpfleger zockt mit rührseliger Geschichte Rentnerin im Vogtland ab
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann gibt sich im Vogtland als Krankenpfleger aus, spricht ältere Menschen auf der Straße an, appelliert an ihr Mitgefühl und verschwindet mit Bargeld. Weshalb die Polizei nach ihm fahndet.

Die Polizei in Ostthüringen sucht nach einem Trickbetrüger, der auch im Vogtlandkreis sein Unwesen treiben könnte. Der Mann hatte jüngst in Greiz eine 80 Jahre alte Frau angesprochen und sich als ehemaliger Pfleger ihres Mannes im Krankenhaus ausgegeben. Da ihr Mann tatsächlich vor einem Jahr im Krankenhaus gewesen war, glaubte die Frau ihm....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
10:15 Uhr
1 min.
Oberfranken: Betrunkener randaliert im Rettungswagen und greift Polizisten an
Ein Betrunkener randaliert im Rettungswagen, so dass Polizei eingreifen muss.
Ein Rettungseinsatz wurde für Sanitäter am Dienstagabend zum Horrortrip. Auch ein Polizist wurde von dem Mann angegriffen, der um Hilfe gebeten hatte.
Daniela Hommel-Kreißl
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
10:17 Uhr
1 min.
Nach Diebstählen unweit des Vogtlands: Polizei sucht zwei Männer im Skoda mit falschem Kennzeichen
Tanken ohne zu bezahlen – Polizei sucht Auto mit falschen Kennzeichen.
In der Region sind Diebe in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Sie prellten in Selb einen Tankstellenbetreiber um sein Geld.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel