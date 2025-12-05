Trotz Hürden: Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Coschütz nach Sanierung fertiggestellt

Vor allem in kleinen Orten wird Nachwuchs sehr geschätzt - und viel für ihn getan. Damit der Kindergarten Coschütz weiterhin Kinder sicher empfangen kann, musste einiges geändert werden.

Nach langer Zeit des Wartens freuen sich Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Coschütz jetzt über das Ende der Sanierungsarbeiten. Der Nachwuchs kann sich jetzt in renovierten Räumen wohlfühlen. Um Brandschutzauflagen zu erfüllen, wurde eine weitere Fluchttreppe angebracht. Nach langer Zeit des Wartens freuen sich Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Coschütz jetzt über das Ende der Sanierungsarbeiten. Der Nachwuchs kann sich jetzt in renovierten Räumen wohlfühlen. Um Brandschutzauflagen zu erfüllen, wurde eine weitere Fluchttreppe angebracht.