True Crime Vogtland: Das waren die Kriminalfälle 2025

Plauen
Der Axtmord in Tirpersdorf machte 2024 bundesweit Schlagzeilen. Im Frühjahr 2025 begann der Prozess. Doch es war nicht der einzige Fall aus dem Vogtland, der Aufsehen erregte und die Justiz über das zurückliegende Jahr hinweg beschäftigte.
Das Verbrechen ist immer und überall – da ist auch das Vogtland keine Ausnahme. Eine Auswahl der bewegendsten Prozesse im Jahr 2025.
