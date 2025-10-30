Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Überraschende Entwicklung im Plauener Sporthallen-Zoff: OB nennt Starttermin für Vereinssport

Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU).
Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU).
Plauen
Überraschende Entwicklung im Plauener Sporthallen-Zoff: OB nennt Starttermin für Vereinssport
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil es für die neue Dreifeldhalle am Lessing-Gymnasium noch immer keinen Betreiber gibt, kann sie bisher von Vereinen nicht genutzt werden. Der OB stand zuletzt massiv in der Kritik. Jetzt tut sich etwas.

Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) reagiert auf die anhaltende Kritik an der noch immer nicht beendeten Betreibersuche für die neue Sporthalle am Lessing-Gymnasium. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll der Vereinssport trotz fehlenden Betreibers jetzt kurzfristig starten – und zwar schrittweise ab 10. November
