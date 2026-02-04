Ullrich Frankes Sri-Lanka-Abenteuer: Ein Hauch Exotik im winterlichen Neuensalz

Ein Reise per Vortrag in das Paradies mit üppiger Vegetation und kultureller Vielfalt ist in der Kapelle Neuensalz möglich. Was dabei geboten wird.

Der Plauener Ullrich Franke berichtet in Wort und Bild am Samstag, 7. Februar, in der Kapelle Neuensalz von seiner Reise nach Sri Lanka. Der Vortrag in der Kulturkapelle beginnt 18 Uhr, wurde vom Veranstalter mitgeteilt. Erzählungen über das Leben der Menschen auf der Insel, Schilderungen der kulturellen Vielfalt und Eindrücke der...