Umstrittene Licht-Installation am ehemaligen Wasserturm in der Plauener Elsteraue: Diese Entscheidung ist gefallen

Zwischen Weißer Elster und Mühlgraben ist im vergangenen Jahrzehnt ein neues Stadtquartier entstanden. Doch ein Puzzleteil ist noch unsaniert: der Wasserturm. Wie die Stadträte am Dienstag dazu entschieden haben.

Würde es allein nach der Plauener Stadtverwaltung gehen, sollte mitten in der Elsteraue eine von weitem sichtbare Lichtinstallation entstehen. Doch die Stadträte haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Am frühen Dienstagabend trafen sie schließlich ihre Entscheidung darüber, ob die geplante Kunst überhaupt entstehen soll - am Wasserturm...