Lohnt sich ein Einbruch im Parkautomat?
Lohnt sich ein Einbruch im Parkautomat?
Plauen
Unbekannte haben Parkautomaten am Plauener Stadtbad im Visier
Redakteur
Von Sabine Schott
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die unbekannten Täter hatten versucht, an Bargeld zu gelangen. Der Schaden: vierstellig.

Plauen.

Böse Überraschung an der Plauener Schwimmhalle: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag versucht, einen Parkautomaten nahe dem Stadtbad aufzubrechen. Darüber informierte am Wochenende die Polizeidirektion Zwickau. Die Täter hinterließen zwar einen geschätzten Sachschaden von 1000 Euro, konnten aber laut Polizei nichts stehlen – sie kamen einfach nicht an das Bargeld im Automaten heran. Jetzt werden Zeugen gesucht: Wer hat am Donnerstag um kurz vor Mitternacht Verdächtiges auf dem Parkplatz Hofer Straße/Am Elsteranger gesehen oder gehört? Wer kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03741 140 im Revier Plauen entgegen. (sasch)

