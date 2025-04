Unbekannte legen in Weischlitz Müllauto lahm

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Am Müllfahrzeug wurden Kabel durchgeschnitten.

Einen Zwischenfall bei der Müllentsorgung hat es am Montagvormittag im Vogtlandkreis gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde auf ein Müllentsorgungsfahrzeug ein Anschlag verübt. Unbekannte hatten mehrere Kabel zerschnitten und verursachten damit einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 800 Euro. Das Fahrzeug stand zur...