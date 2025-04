Unbekannte sprengen in Elsterberg Zigarettenautomaten

Die Täter hantierten offenbar mit Sprengstoff. Die Polizei ermittelt.

Vorletzte Nacht hat es in Elsterberg kurz nach Mitternacht einen lauten Knall gegeben. Wie die Polizei berichtete, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten, der an einem Gebäude an der Plauenschen Straße angebracht war. Dazu verwendeten die Täter einen noch unbekannten Sprengstoff. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Vor Ort...