Unbekannte zerstören Golfplatz im Vogtland: Polizei sucht Zeugen

Ein Golfplatz im Plauener Umland ist verwüstet worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Pöhl.

Unbekannte Täter haben auf einem Golfplatz im Vogtland ihr Unwesen getrieben. Die Tat ereignete sich auf der Golfanlage an der Voigtsgrüner Straße im Pöhler Ortsteil Möschwitz, wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag informierte. Dort haben der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, zwei Begrenzungszäume, ein Gartenhäuschen sowie mehrere Wasserpumpen und den Rasen des Golfplatzes zerstört. Des Weiteren wurde eine Golffahne im Wert von 200 Euro entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zur Tat nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (florw)