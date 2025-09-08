Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall auf der A 72 im Vogtland: Laster rast in Schilderwagen - Fahrbahn lange gesperrt

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz auf der A 72 bei Pirk. (Symbolbild)
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz auf der A 72 bei Pirk. (Symbolbild) Bild: Stefan Puchner/dpa
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz auf der A 72 bei Pirk. (Symbolbild)
Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz auf der A 72 bei Pirk. (Symbolbild) Bild: Stefan Puchner/dpa
Unfall auf der A 72 im Vogtland: Laster rast in Schilderwagen - Fahrbahn lange gesperrt
Von Cornelia Henze
In der Nacht zum Montag kam es zu einem Unfall auf der Autobahn nahe Pirk. Die Fahrbahn ist aktuell noch gesperrt.

Am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr hat es auf der A 72 nahe Pirk in Fahrtrichtung Leipzig gekracht. Ein Mercedes-Lkw fuhr laut Polizei in einen Schilderwagen. Dieser stand auf der rechten Spur und leitete den Verkehr auf die linke Fahrbahn um. Grund war eine Nachtbaustelle, so Polizeisprecherin Christina Friedrich.
